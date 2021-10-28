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إعادة فتح الطرق في الخرطوم واستئناف عمل المطار

أخبار العالم العربي

إعادة فتح الطرق في الخرطوم واستئناف عمل المطار
Reuters
صورة من الأرشيف
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أفاد مراسلنا في الخرطوم، اليوم الخميس، بأن الجسور والطرق في أحياء شرق العاصمة تم فتحها، وحركة المرور عبر الجسور في الاتجاهين تسير دون إعاقات أو تفتيش.

وذكر مراسلنا أن مطار الخرطوم الدولي عاد إلى عملة الطبيعي.

وأعلن رئيس الطيران المدني السوداني، إبراهيم عدلان، أمس الأربعاء، أن مطار العاصمة الخرطوم سيعاد فتحه في المساء.

وكانت سلطة الطيران المدني قد علقت جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي يوم الثلاثاء الماضي.

ويشهد السودان وضعا أمنيا متوترا بعد استيلاء الجيش على السلطة يوم الاثنين الماضي وشنه حملة اعتقالات شملت أعضاء في حكومة عبد الله حمدوك، وقيادات أخرى مدنية.

المصدر: RT + وكالات

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