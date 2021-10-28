بعد إلغاء حكم الإعدام.. السعودية تطلق سراح ابن شقيق نمر النمر

أكدت عائلة السجين علي النمر، ابن شقيق رجل الدين الشيعي السعودي، نمر النمر، الذي أعدم عام 2016، أن سلطات المملكة أطلقت أمس سراحه.

وأكد محمد النمر، والد علي النمر، على حسابه في "تويتر" أمس الأربعاء، الإفراج عن ابنه، قائلا: "اليوم 27 أكتوبر 2021 أصبح الابن علي النمر بين أهله وذويه، وأن اللسان ليعجز والكلمات لتضعف أمام لطفكم وودكم أصدقائي".

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أُقّدم في هذا اليوم 27 أكتوبر 2021م لجميع الأصدقاء والأحبة فردا فردا كل الشكر والتقدير والعرفان لا سيما لاولئك الذين ما لبثوا آناء الليل وأطراف النهار يتضرعون الى الباري،ويتمنون للإبن #علي_النمر ولأقرانه الفرج والنجاة وقد إستجاب الله دعاءهم

فكان الإفراج ممزوجا بفرح منغص منغص pic.twitter.com/eDkJgx8sQM — محمد النمر (@mbanalnemer) October 27, 2021

وشكر والد الشاب المفرج عنه الملك سلمان بن عبد العزيز على إصداره في يناير 2020 قرارا يقضي بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي النمر، مبديا امتنانه أيضا لولي عهد المملكة محمد بن سلمان، كما أشاد بجهود هيئة حقوق الإنسان في المملكة.

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أصدقائي الأعزاء:

أشكركم جميعا ولست أنسى ما بقيت عظيم لطفكم الدائم

اليوم 27 أكتوبر 2021م أُفرج عن ألإبن #علي_النمر

والفضل بعد الله يعود لمقام #خادم_الحرمين_الشريفين بقراره التاريخي في إبريل 2020م والقاضي بإيقاف إصدار وتنفيذ أحكام قتل القاصرين، فجزاه الله وولي عهده خيرا.. pic.twitter.com/55DO6BVJPY — محمد النمر (@mbanalnemer) October 27, 2021

واعتقل علي النمر في عام 2012، عندما كان في سن 17 عاما، بتهمة المشاركة في مظاهرات خرجت في المنطقة الشرقية في السعودية.

أصدرت محكمة في الرياض على الشاب حكم الإعدام، لكن تنفيذ هذه العقوبة في فبراير الماضي ألغي بأمر من الملك سلمان، وتم تخفيف الحكم حتى السجن عشر سنوات.

المصدر: RT