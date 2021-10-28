 
مباشر
عاجل
البرلمان اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس

بعد إلغاء حكم الإعدام.. السعودية تطلق سراح ابن شقيق نمر النمر

أخبار العالم العربي

بعد إلغاء حكم الإعدام.. السعودية تطلق سراح ابن شقيق نمر النمر
Reuters REUTERS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlwa

أكدت عائلة السجين علي النمر، ابن شقيق رجل الدين الشيعي السعودي، نمر النمر، الذي أعدم عام 2016، أن سلطات المملكة أطلقت أمس سراحه.

وأكد محمد النمر، والد علي النمر، على حسابه في "تويتر" أمس الأربعاء، الإفراج عن ابنه، قائلا: "اليوم 27 أكتوبر 2021 أصبح الابن علي النمر بين أهله وذويه، وأن اللسان ليعجز والكلمات لتضعف أمام لطفكم وودكم أصدقائي".

وشكر والد الشاب المفرج عنه الملك سلمان بن عبد العزيز على إصداره في يناير 2020 قرارا يقضي بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي النمر، مبديا امتنانه أيضا لولي عهد المملكة محمد بن سلمان، كما أشاد بجهود هيئة حقوق الإنسان في المملكة.

واعتقل علي النمر في عام 2012، عندما كان في سن 17 عاما، بتهمة المشاركة في مظاهرات خرجت في المنطقة الشرقية في السعودية.

أصدرت محكمة في الرياض على الشاب حكم الإعدام، لكن تنفيذ هذه العقوبة في فبراير الماضي ألغي بأمر من الملك سلمان، وتم تخفيف الحكم حتى السجن عشر سنوات.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا