قائد الجيش السوداني يلتقي السفير السعودي لدى الخرطوم

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التقى السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر.

وقالت القوات المسلحة في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" إن "البرهان التقى في مكتبه بن جعفر ظهر اليوم".

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وأضافت أن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة".

وتابعت أن بن جعفر أكد حرص بلاده على تحقيق الإستقرار بالسودان ودعمها لكل ما يؤدي لتحقيق الوفاق بين القوى السياسية.

المصدر: RT