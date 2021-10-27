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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين استهدفتا نجران ومطار أبها

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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين استهدفتا نجران ومطار أبها
Reuters NAIF RAHMA
صورة تعبيرية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية، تجاه مطار أبها الدولي ومدينة نجران.

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وقال التحالف العربي: "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي"، مضيفا أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران".

وأكمل: "سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا أن "عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

المصدر: "واس"

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