التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين استهدفتا نجران ومطار أبها

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية، تجاه مطار أبها الدولي ومدينة نجران.

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وقال التحالف العربي: "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي"، مضيفا أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران".

#عاجل#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 26, 2021

#عاجل#التحالف : الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 26, 2021

وأكمل: "سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا أن "عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

المصدر: "واس"