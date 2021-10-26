أصدر حكما بمصرية تيران وصنافير.. وفاة نائب رئيس مجلس الدولة في مصر المستشار أحمد الشاذلي

توفى مساء الثلاثاء المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الحادية عشر ضرائب بالمحكمة الإدارية المصرية العليا، وستشيع جنازته في قرية شبراتنا في الغربية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن القاضي أحمد الشاذلي هو من أصدر حكم مصرية تيران وصنافير، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسته برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية والاعتراف بملكية تيران وصنافير لمصر.

هذا، والتحق المستشار أحمد الشاذلي بمجلس الدولة دفعة 1976 وانتقل في القسم القضائي بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عاما بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

وكان من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفي وحقوق الأسرى، وكذلك المحاكمات العسكرية.

كما كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا فحص، وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية