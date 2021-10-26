اليمن.. عبد الملك يطلب دعما أوروبيا عاجلا لإنقاذ العملة

طلب معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من دول الاتحاد الأوروبي دعما عاجلا لحكومته، والمساعدة في تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية المنهارة.

وخلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا والمبعوث السويدي إلى اليمن، في مدينة عدن بجنوب البلاد، أضاف عبد الملك زيارة هذه البعثة "تحمل دلالات هامة في تقديم الدعم للحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف المعقدة".

وأطلع السفراء على نية الحكومة البدء بتطبيق خطة عامة للاستقرار الاقتصادي ومنع الإنهيار الكامل وما يتطلبه ذلك من حزمة دعم اقتصادي عاجلة، مشيرا إلى الإصلاحات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لوقف تدهور العملة وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة لإنجاز هذه الإصلاحات.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب في اليمن مطلع 2015، مما تسبب في زيادات حادة في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية.

وتخطى سعر الدولار حاجز 1400 ريال في منتصف الشهر الجاري في أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية منذ بدء الحرب في البلاد.

المصدر: "رويترز"