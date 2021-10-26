ساليفان: بايدن لا يخطط للقاء بن سلمان في قمة العشرين

أكد جيك ساليفان مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، أن الأخير لا يخطط للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة قادة العشرين المرتقبة في روما.

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن سيناقش زيادة إنتاج النفط في قمة العشرين مع بن سلمان: "ليس لدي ما أعلنه عن الاجتماع المحتمل. لا نعرف حتى من سيمثل السعودية في هذا الحدث. دعونا نرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وأضاف: "الرئيس الأمريكي يعتزم في روما مناقشة أسعار الطاقة العالمية مع نظرائه، وكذلك الوضع حول مسائل التوريد".

وتابع: "بايدن يعتزم أيضا، مناقشة حل مشكلة عدم التوازن على المدى القصير في العرض والطلب ضمن حالة الطاقة العالمية، بحيث يتم تعزيز الانتعاش الاقتصادي هنا في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في العالم، وليس تقويضها".

المصدر: "تاس"