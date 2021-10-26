رئيس بلدية القدس يرفض فكرة قطع الخدمات عن قنصلية واشنطن في القدس الشرقية إن أعيد فتحها

رفض رئيس بلدية القدس تكهنات وسائل الإعلام بقطع الخدمات عن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية إن أعيد فتحها، حيث كانت تقدم الخدمات القنصلية للفلسطينيين قبل إغلاق إدارة ترامب لها.

وقال رئيس البلدية موشي ليون إن خطة واشنطن لإلغاء قرار إدارة دونالد ترامب بدمج القنصلية مع السفارة الأمريكية لدى إسرائيل بعد نقلها من تل أبيب للقدس في 2018، لا يبدو أنها على وشك التنفيذ.

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وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا هذا الشهر أن خطة إعادة فتح القنصلية تأتي في إطار جهود إعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.

وردا على سؤال لراديو "الجيش الإسرائيلي" عما إذا كانت البلدية قد تنظر في فكرة قطع المياه أو الكهرباء عن القنصلية في المستقبل، أو رفض جمع قمامتها، قال ليون: "مستحيل.. لا توجد نية لهذا".

وأضاف: "سوف تقدم البلدية الخدمات في أي مكان يتعين عليها تقديمها فيه.. توفير هذه الخدمات واجب بنص القانون، ولا يوجد سبب للامتناع عن ذلك".

يذكر أن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية كانت أهم بعثة دبلوماسية أمريكية في فلسطين، وأغلقها الرئيس السابق ترامب في أعقاب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: رويترز