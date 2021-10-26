الأزهر: نرفض محاولات استيلاء العدو الصهيوني على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية

دان الأزهر بأشد العبارات طرح إسرائيل مناقصات للاستيلاء على أراض فلسطينية جديدة في الضفة الغربية.

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وقال الأزهر: "جريمة ترفضها كل القوانين الدولية، وخطوة عدوانية واستفزازية يجب وقفها على الفور لما سيترتب عليها من تغيير الهوية الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وناشد الأزهر في بيان له اليوم العالم المتحضر أن يخرج من صمته أمام هذه الإجراءات التي تعود بنا إلى عصور الظلام، والعمل على إنهاء هذه الاعتداءات التي لا يقرها عقل يعيش في عصر يَعجُّ بالمنظمات الدولية التي لا تتوقف لحظة عن المناداة بحقوق الإنسان، وتضعها في صدر وثائقها والتزاماتها ومجالات عملها.

كما جدد التأكيد على مساندته للشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جواره في الدفاع عن قضيته؛ قضية المسلمين والعرب وكل المنصفين حول العالم.

المصدر: القاهرة 24