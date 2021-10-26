سفراء الاتحاد الأوروبي يصلون إلى عدن

وصل اليوم الثلاثاء، سفراء سفراء الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث سيعقدون لقاءات مع أطراف سياسية يمنية.

وأفاد مراسل RT بأن سفراء الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا إلى عدن سيعقدون عددا من اللقاءات مع أطراف سياسية يمنية بينها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المسيطرة على العاصمة صنعاء.

وأودى النزاع في اليمن بحياة آلاف الأشخاص، وأثار مجاعة يمنية واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.

المصدر: RT