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وزارة جزائرية تصدر أمرا بالاستخدام الحصري للغة العربية في جميع وثائقها الرسمية

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وزارة جزائرية تصدر أمرا بالاستخدام الحصري للغة العربية في جميع وثائقها الرسمية
Reuters
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أصدرت وزارة العمل والتشغيل الجزائرية قرارا بمنع استعمال اللغة الفرنسية وتعميم استعمال اللغة العربية في المراسلات وجميع الوثائق الرسمية.

وقالت الوزارة في أمر أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه "طبقا لأحكام دستور الدولة الجزائرية ولا سيما المادة الثالثة منه التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية ... وعليه يتعين عليكم حال تلقيكم لهذه التعليمة، اتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان التطبيق الصارم للأحكام المذكورة ... والمتمثلة في الاستعمال الحصري للغة العربية، في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق".

المصدر: RT + الخبر

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