الدبيبة: والله.. ميركل قالت لي أرجوك افتح لليبيين أبواب الهجرة إلى ألمانيا
نشرت وسائل إعلام ليبية كلمة مصورة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة كشف فيها ما طلبته منه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في آخر زيارة له إلى برلين.
وفي معرض حديث عن الطاقات التي يتمتع بها الليبيون قال الدبيبة: "السيدة ميركل المستشارة الألمانية أثناء زيارتي الأخيرة إلى ألمانيا، قالت لي وهي تهم بالمغادرة: أرجوك افتح الأبواب لليبيين للهجرة إلى ألمانيا".
وأقسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن المستشارة الألمانية "طلبت الطلب مباشرة، وتعرف أن الليبيين لديهم عقول ولديهم إمكانيات ولديهم إجراءات. والله طلبت الطلب خاص كليبيين. ومن الواضح طبعا أن المستشارة الرائعة تفهم وتقرأ ولا بد أن لديها تقارير من هم الليبيون".
المصدر: المرصد
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