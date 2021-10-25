مركز المصالحة الروسي: استهداف قافلة روسية بعبوة ناسفة في ريف درعا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن محاولة استهداف قافلة للشرطة العسكرية الروسية بعبوة ناسفة في ريف درعا جنوبي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له اليوم الاثنين، إنه "عند الساعة 8:55 صباح اليوم، وأثناء مرور دورية للشرطة العسكرية الروسية على الطريق "إم-5" بريف درعا قرب بلدة أم المياذن، تم تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع أمام العربة الأولى في القافلة"، دون إصابة أي من العسكريين الروس بأذى.

وأشار كذلك إلى أن المركز الروسي رصد 9 عمليات قصف نفذها مسلحو "جبهة النصرة" في منطقة وقف التصعيد بشمال سوريا، منها 6 في ريف إدلب وواحدة في كل من حلب واللاذقية وحماة.

وأضاف أن قصف المسلحين أسفر عن مقتل عسكري سوري وإصابة آخر في ريف إدلب، وإصابة اثنين في محافظة حلب.

المصدر: RT