مصر.. طلاب الكلية الحربية يستعرضون مهاراتهم أمام السيسي!

شكل طلاب الكليات العسكرية، خلال حفل تخرجهم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جملة "قوة الردع"، في مشهد بديع.

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وشارك السيسي، في تقليد أوائل الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم، فيما ردد الخريجون يمين الولاء، وصادق الرئيس على تعيين خريجي الكليات العسكرية برتبة "ملازم تحت الاختبار".

وشهد الحفل، بحضور السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفني للقوات المسلحة.

المصدر: اليوم السابع