غربييل: لم نبلّغ بوصول المجموعة الـ1 من المراقبين الدوليين إلى ليبيا

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" اللواء الفيتوري غريبيل، أنه لم يتم إبلاغ اللجنة بوصول المجموعة الأولى من فريق المراقبين الدوليين إلى ليبيا.

وقال في تصريحات صحفية، إن "فريق المراقبين الكلي يتكون من 60 مراقبا، وفقا لاتفاق جنيف".

وأشار إلى أن "المجموعة الأولى التي وصلت عشرة أفراد، ولم نتقابل معهم بعد".

ولفت إلى أن "المراقبين غير مسلحين ومن عدة دول من الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وأنه تم استثناء الجنسيات المتدخلة في الشأن الليبي".

وأضاف أن "المراقبين الدوليين سيعملون تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك تواصل مع عدة دول إفريقية لديها مرتزقة يعملون مع أطراف النزاع في ليبيا".

ناصر حاتم الملف الليبي

المصدر: RT