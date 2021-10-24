العراق.. إصابة مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي يوم الأحد بإصابة مدني بهجوم مسلح بمدينة الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز" إن "مدنيا أصيب نتيجة إطلاق النار على دراجته من قبل مجموعة مسلحة في الطارمية".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثا عن المسلحين".

المصدر: "السومرية نيوز"