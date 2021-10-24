العراق.. إصابة مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد
Reuters Ahmed Saad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkvr
أفاد مصدر أمني عراقي يوم الأحد بإصابة مدني بهجوم مسلح بمدينة الطارمية شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز" إن "مدنيا أصيب نتيجة إطلاق النار على دراجته من قبل مجموعة مسلحة في الطارمية".
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثا عن المسلحين".
المصدر: "السومرية نيوز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.