البحرية الجزائرية تشارك في مناورات دولية بالبرتغال (صور)
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد أن قواتها البحرية ستشارك إلى جانب قوات ثماني دول بمناورات "سيبوردر-21" في البرتغال.
وجاء في بيان للوزارة أن "اللواء بن مداح محفوظ قائد القوات البحرية، أشرف اليوم الأحد على مراسم تفتيش القطعة البحرية متعددة المهام (الزاجر)، بمقر قيادة القوات البحرية بالأميرالية، وذلك قبل توجهها لتنفيذ التمرين (سيبوردر-21) بالبرتغال".
وأضاف البيان أن "هذا التمرين الذي سيعرف مشاركة 8 دول، يهدف إلى ترقية التعاون والتفاعل المشترك في عرض البحر ما بين شركاء المبادرة".
المصدر: RT
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