اعتقالات في صفوف محتجين ضد "جواز التلقيح" بالرباط وحقوقيون يراسلون الحكومة

منعت قوات الأمن يوم الأحد وقفة احتجاجية بالعاصمة المغربية الرباط لرافضي قرار إجبارية جواز التلقيح بعدما تجمع العشرات أمام مبنى البرلمان للمطالبة بالتراجع عن القرار.

ووفقا لموقع "هسبريس" فقد حلت بعين المكان أعداد من عناصر القوة العمومية وفرقت التجمع الذي رفع بعض الشعارات من قبيل "لا لا للجواز".

وذكر موقع "هسبريس" أن السلطات العمومية أوقفت بعضا من المحتجين بعد رفضهم الانصراف ومواصلة الشكل الاحتجاجي بباب الأحد، قبل أن يتفرق باقي المتظاهرين على الأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس.

وعلى امتداد اليومين السابقين، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وجسدت ذلك بأشكال احتجاجية في كل من الرباط والدار البيضاء.

وطلب المحتجون من الملك محمد السادس وقف اعتماد جواز التلقيح، رافضين الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه، مؤكدين حق الاختيار بين التطعيم وعدمه على المستوى القانوني والأخلاقي.

وقالت مصادر حقوقية إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنسق على مستوى الفروع من أجل تجميع شكاوى أكبر عدد من المتضررين جراء فرض جواز التلقيح وتوجيه عريضة إلى رئاسة الحكومة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي