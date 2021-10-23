 
مباشر

العاهل المغربي يوجه رسالة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته سعد الدين العثماني

أخبار العالم العربي

العاهل المغربي يوجه رسالة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته سعد الدين العثماني
Reuters
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية السابق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkmo

أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية السابق أن عاهل البلاد محمد السادس بعث له برسالة ملكية جوابية مباشرة، بعد نهاية مهامه الحكومية ردا على رسالة سابقة بعث بها هو للملك.

وكتب العثماني في تدوينة على "فيسبوك" يوم السبت: "تلقيت ببالغ الامتنان وجميل العرفان الرسالة الملكية التي أرسلها لي جلالة الملك محمد السادس، بعد نهاية مهامي الحكومية".

وذكرت صحيفة "اليوم 24" المغربية أنه وفي الوقت الذي أعرب الملك محمد السادس في رسالته الجوابية عن تقديره لما بذله العثماني من جهود محمودة للاضطلاع بمهامه الحكومية على أكمل وجه، بكل تفان واقتدار والتزام صادق بخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، فإنه أكد في مقابل ذلك أن العثماني يحظى عند الملك بثقة وعناية موصولة.

وأكد الملك محمد السادس تعقيبا على الرسالة التي بعث بها العثماني له في وقت سابق، أن الرسالة "كان لها الوقع الطيب في نفسه نظرا لما حملته من مشاعر نبيلة، مفعمة بالإخلاص المكين للملك، والولاء الصادق للوطن، وثوابته المقدسة".

وفي ختام الرسالة دعا الملك محمد السادس الله أن يحفظ العثماني وأسرته الموقرة، ويمدهم على الدوام بعونه وتوفيقه، مشمولين بسابغ عطف الملك ورضاه.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا