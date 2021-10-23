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وسائل إعلام يمنية: اغتيال قيادي بارز في "حزب الإصلاح" في تعز

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وسائل إعلام يمنية: اغتيال قيادي بارز في
AP Maad Al Zekri
مدينة تعز - صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام محلية يمنية بأن القيادي البارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" ضياء الحق الأهدل اغتيل برصاص مجهولين في مدينة تعز.

وأكدت مواقع إخبارية يمنية اليوم السبت أن الأهدل قتل برصاص عدد من المسلحين لدى خروجه من منزله في شارع جمال في تعز.

وذكر موقع "الخبر اليمني" أن الأهدل توفى على الفور في موقع الحادث، مشيرا إلى أن هذا القيادي لعب دورا ملموسا في تقارب "حزب الإصلاح" مع رئيس المكتب السياسي لـ"المقاومة الوطنية اليمنية" طارق صالح، رغم معارضة قيادات أخرى في الحزب.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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