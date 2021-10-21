الأمن الليبي يحبط تهريب عملات أجنبية عبر مطار مصراتة - صور

أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي أن عناصره أحبطوا محاولة لتهريب أكثر من 567 ألف يورو عبر مطار مصراتة إلى خارج البلاد.

وجاء في بيان للجهاز: "الجهاز إذ يؤكد بأنه العين الساهرة التي تحافظ على أمن الوطن والمواطن وفي إطار مكافحة جرائم التهريب في كافة المنافذ منها جرائم تهريب العملة الأجنبية، فقد تمكن أعضاء الجهاز بمنفذ مطار مصراتة الدولي بالتعاون مع رجال الجمارك بالمنفذ من ضبط عملية تهريب عملة أجنبية إلى خارج البلاد تقدر بحوالي 567،500 ألف يورو عند إتمام اجراءات تفتيش الركاب والحقائب للرحلة القاصدة اسطنبول على متن خطوط الأجنحة الليبية".

وأضاف: "ضبط المبلغ بحوزة المدعوة (ح.ا.ع) ليبية الجنسية مواليد 1976، متناسية بأن كافة الحيل والخدع لن تنطلي على يقظة وفطنة رجال الأمن الداخلي التي كانت لها ولأمثالها بالمرصاد".

وأشار البيان إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواطنة، وأحيلت إلى الجهات المختصة بالمنفذ.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT