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الأمن الليبي يحبط تهريب عملات أجنبية عبر مطار مصراتة - صور

أخبار العالم العربي

الأمن الليبي يحبط تهريب عملات أجنبية عبر مطار مصراتة - صور
AFP
مطار مصراته الدولي في ليبيا - أرشيف
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أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي أن عناصره أحبطوا محاولة لتهريب أكثر من 567 ألف يورو عبر مطار مصراتة إلى خارج البلاد.

وجاء في بيان للجهاز: "الجهاز إذ يؤكد بأنه العين الساهرة التي تحافظ على أمن الوطن والمواطن وفي إطار مكافحة جرائم التهريب في كافة المنافذ منها جرائم تهريب العملة الأجنبية، فقد تمكن أعضاء الجهاز بمنفذ مطار مصراتة الدولي بالتعاون مع رجال الجمارك بالمنفذ من ضبط عملية تهريب عملة أجنبية إلى خارج البلاد تقدر بحوالي 567،500 ألف يورو عند إتمام اجراءات تفتيش الركاب والحقائب للرحلة القاصدة اسطنبول على متن خطوط الأجنحة الليبية".

الأمن الليبي يحبط تهريب عملات أجنبية عبر مطار مصراتة - صور
الأمن الليبي يحبط تهريب عملات أجنبية عبر مطار مصراتة - صور

وأضاف: "ضبط المبلغ بحوزة المدعوة (ح.ا.ع) ليبية الجنسية مواليد 1976، متناسية بأن كافة الحيل والخدع لن تنطلي على يقظة وفطنة رجال الأمن الداخلي التي كانت لها ولأمثالها بالمرصاد".

الأمن الليبي يحبط تهريب عملات أجنبية عبر مطار مصراتة - صور

وأشار البيان إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواطنة، وأحيلت إلى الجهات المختصة بالمنفذ.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT

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