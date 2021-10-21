فرنسا.. توقيف يميني متطرف بتهمة التخطيط لانقلاب في البلاد

أودعت السلطات الفرنسية ريمي داييه الشخصية اليمينية المتطرفة المعروفة بالترويج لنظريات المؤامرة الحبس الاحتياطي، للاشتباه بضلوعه في التخطيط لانقلاب وأعمال عنف في البلاد.

وذكر مصدر مطلع أن داييه وضع قيد السجن الاحتياطي بتهمة "التخطيط لعمليات انقلابية وغيرها من أعمال العنف" بما فيها الهجوم على محفل ماسوني في شرق فرنسا.

وكان داييه قد أوقف في يونيو على خلفية خطف فتاة، وذلك لدى عودته إلى فرنسا قادما من سنغافورة.

والفتاة التي عرّف عنها باسم ميا، خطفت في منتصف أبريل من منزل جدتها الوصية القانونية عليها على يد أشخاص يعملون لصالح والدتها.

وعثر عليها بعد بضعة أيام في سويسرا لدى والدتها التي كانت قد خسرت حق حضانتها.

ويشتبه المحققون بأن متطرفين بقيادة داييه خططوا لعملية الخطف اعتراضا منهم على تجريد الآباء من حق حضانة أولادهم.

المصدر: أ ف ب