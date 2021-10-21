المحكمة العسكرية اللبنانية تطلب إفادة رئيس "حزب القوات" سمير جعجع في عنف بيروت

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن المحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في بيروت.

وقالت المصادر: "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي قد أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في ملف الطيونة وذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف... وتقضي إشارة القاضي عقيقي بالاستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية"، فيما لم يرد جعجع بعد على طلب التعليق.

وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وكانت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" قد قالت إن "مجموعات من حزب "القوات اللبنانية" انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد"، أثناء احتجاج الخميس الماضي.

المصدر: رويترز+الوكالة الوطنية للإعلام