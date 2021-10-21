أشغال غزة: مصر ستبني 3 مدن سكنية بغزة

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بقطاع غزة ناجي سرحان عن آلية مشاركة مصر في إعادة إعمار القطاع، وقال إنها ستتضمن بناء 3 مدن سكنية بغزة.

وأشار سرحان إلى أن المدينة الأولى والتي سيطلق عليها اسم "العاشر من رمضان" السكنية ستبنى في شمال قطاع غزة وتتضمن إنشاء 500 وحدة سكنية.

وأضاف: "المدينة الثانية بالقرب من مدينة الزهراء وسط القطاع على مساحة 140 دونما، والمدينة الثالثة غرب جباليا على مساحة 50 دونما".

وتابع: "ستبني جسر الشجاعية المنوي إقامته بطول 500 متر، وعرضه 14 مترا، ليربط شمال شارع صلاح الدين وجنوبه".

المصدر: RT