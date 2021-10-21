رجل دين إيطالي: القضاء على القذافي لم يمنح الحرية والديمقراطية لليبيين

قال نائب رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا وإمام كاتانيا خيت عبد الحفيظ إن "الإطاحة بالقذافي لم تمنح الحرية والديمقراطية"، بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الليبي السابق.

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وأضاف الإمام خيت في تصريحات لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء اليوم الخميس، أن "يوم 20 أكتوبر 2011 شهد نهاية الدكتاتور معمر القذافي الذي حكم ليبيا بقبضة من حديد، الذي كان يعتبر بالنسبة لكثيرين، داعما للإرهاب، بينما كان لآخرين، زعيم الوحدة الإفريقية والقومية العربية".

وأشار رجل الدين إلى أن "القضاء على القذافي في الواقع، لم يمنح الحرية والديمقراطية للبلاد، بل حربين أهليتين أخريين وعدم استقرار تام لا يزال قائما حتى اليوم"، وأعرب عن الاعتقاد بأن "ليبيا اليوم بلد تدمره الاشتباكات المستمرة، وحتى اليوم لدي شكوك قوية حول مستقبل الانتخابات"، المقرر أن تجرى في ديسمبر المقبل، "بسبب عدم وجود جهاز أمني للدولة يمكنه ضمان سيرها الطبيعي".

وخلص إمام كاتانيا (مقاطعة صقلية ـ جنوب) إلى القول: "دعونا لا ننسى أن ليبيا تمثل نقطة الانطلاق لـ90٪ من المهاجرين الذين يريدون الوصول إلى أوروبا، وكل هذا يخلق مشكلة خطيرة بالنسبة لإيطاليا".

المصدر: وكالة "آكي"