سفير قطر لدى القاهرة يلتقي وزيرين مصريين خلال يوم

أكد السفير القطري الجديد لدى القاهرة، سالم بن مبارك آل شافي، أن بلاده ترغب في زيادة الاستثمارات في مصر "وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك".

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وعقد آل شافي، الأربعاء، لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، في مقر الوزارة بالقاهرة، حيث بحثا، حسبما نقلته سفارة قطر عبر حسابها في "تويتر"، "واقع الاستثمار بين البلدين والعمل على خلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين القطريين، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تحول دون ذلك".

وأكد آل شافي، حسب السفارة، أن "مصر تعد شريكا تجاريا هاما لقطر، فعلى سبيل المثال لدى جهاز قطر للاستثمار وحده استثمارات تقدر بحوالي 3.317 مليار دولار، وارتفع عدد الشركات المصرية العاملة بقطر بحوالي 14% عام 2020 مقارنة بعام 2017، ونحن نرغب في زيادة هذه الاستثمارات وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك".

وفي سياق متصل، قالت السفارة القطرية، إن آل شافي بحث الأربعاء مع وزيرة التعاون الدولي المصري، رانيا المشاط، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقبل يومين التقى السفير القطري وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، حيث بحثا تعزيز التعاون في مجال التشغيل.

المصدر: RT