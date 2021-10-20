مصر.. قرار عاجل بضبط والد زوجة علاء مبارك
أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بسرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال، مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك.
وأجلت المحكمة محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمذاكرة.
كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.
المصدر: الوطن
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