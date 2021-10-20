قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة للجيش وسط العاصمة السورية دمشق (صور+ فيديو)  

أفادت الوكالة السورية للأنباء"سانا"بوقوع تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق أسفر عن 14 قتيلا وعدد من الجرحى

وذكرت "سانا" أن الحصيلة الأولية للتفجيرالإرهابي أسفر عن وقوع 14 قتيلا و3 جرحى، مشيرة إلى أن الجهات المختصة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي استهدف الحافلة.

وبحسب مصادر محلية تم إعادة فتح الطريق من ساحة الأمويين باتجاه جسر الرئيس وسط دمشق بعد إزالة آثار تفجير الحافلة.

من جهته قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة: "العبوة الثالثة التي تم تفكيكها من قبل الجهات المختصة كانت مزروعة ضمن مركبة لتنفجر أيضا في توقيت حرج"، منوها بعودة الحركة إلى طبيعتها.

المصدر: سانا، RT