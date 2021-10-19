أول مجموعة من السياح الأجانب منذ 10 سنوات في ليبيا

أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية الليبية عن زيارة أول مجموعة من السياح للبلد منذ عدة سنوات، حيث شهدت ليبيا القتال والاضطراب الأمني منذ 2011.

وقالت الوزارة في منشور على "فيسبوك" أن مجموعة من 100 سائح من جنسيات أوروبية مختلفة وصلت إلى ليبيا يوم الاثنين 18 أكتوبر، وزارت مدينة غدامس يوم الثلاثاء "في مستهل جولة تشمل عدة مقاصد ومزارات سياحية بالصحراء الليبية".

وكان في استقبال السياح فريق شركة مرسية للسياحة ونقل الركاب المشرفة على تنظيم الرحلة، ومدير مكتب السياحة في غدامس مصعب مالك، الذي أشرف على تنظيم معرض للصناعات التقليدية والحرف اليدوية والهدايا التذكارية الغدامسية، وتوفير المرشدين السياحيين.

وتجولت مجموعة السياح داخل شوارع وأزقة مدينة غدامس القديمة، واستمعت إلى شروح عن فنون معمار المدينة وتاريخها وأبرز مكوناتها.

وقالت الوزارة إن رحلة الفوج السياحي الأوروبي تأتي "ضمن البرامج الرامية إلى استئناف نشاط حركة السياحة" في ليبيا، مشيرة إلى أن الرحلة تجري تحت شعار "عدنا إلى حضن الصحراء".

المصدر: RT