نادي الأسير: نقل عدد من الأسرى الفلسطينيين المضربين إلى المستشفى بعد تردي أوضاعهم الصحية

قال محامي "نادي الأسير" الفلسطيني، جواد بولس، إن الأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 73 يوما قد نُقل من سجن "الرملة" إلى المستشفى بعد تردي أوضاعه الصحية.

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وأضاف بولس أن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 64 يوما نقل بدوره إلى المستشفى، فيما تم تحويل الأسير مقداد القواسمي لوحدة العناية المكثفة في مستشفى كابلان بعد تدهور خطير في وضعه الصحي.

وأوضح "نادي الأسير" أن القواسمي يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، كما أن الأعراض الظاهرة عليه تؤكد حصول تراجع خطير على جهازه العصبي، ما قد يتسبب له بأضرار جسيمة في الدماغ.

والأسرى الثلاث هم من بين ستة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

يذكر أن عراكا اندلع اليوم بين النائبين بالكنيست الإسرائيلي، العربي أيمن عودة، واليهودي القومي المتشدد إيتمار بن غفير، أمام غرفة أحد أسرى حركة "حماس" المضربين عن الطعام في مستشفى كابلان وسط إسرائيل.

وكان النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة متواجدا منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء في مستشفى كابلان بجانب الأسير القواسمي لمتابعة حالته الحرجة بعد دخوله لليوم الـ91 من الإضراب عن الطعام.

المصدر: RT