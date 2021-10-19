السيسي: قضية المياه مصيرية بالنسبة لمصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي وحقوق مصر في مياه نهر النيل.

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وأوضح السيسي خلال قمة، آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في أثينا، أن قضية المياه قضية مصيرية تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً في ظل البيان الرئيس الأخير الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي.

المصدر: RT