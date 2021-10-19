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حملة على "تويتر" للبحث عن طفلة سعودية اختفت في ظروف غامضة

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حملة على
تويتر
نوف القطحاني
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اختفت طفلة سعودية تدعى نوف القطحاني في ظروف غامضة، بعدما خرجت من المنزل في حي الموسى بالرياض منذ أكثر من 24 ساعة.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسم #المفقودة_نوف_القحطاني مناشدين من رآها أو لديه أي معلومات أن يتواصل مع عائلتها.

وأشار مغردون إلى أن نوف تبلغ من العمر 11 عاما، طولها 155 سم ووزنها 50 كيلوغراما.

وتضمن الوسم معلومة ذكرت على لسان والدتها وهي أن الطفلة خرجت من المنزل قبل 24 ساعة من المنزل بحي الموسى بالرياض بغرص رمي القمامة، و لكنها لم تعد.

في غضون ذلك، قال شقيق الفتاة، ثاني القحطاني، إنه تقدم ببلاغ رسمي لمركز شرطة طويق بالمنطقة، وزود الأجهزة الأمنية بكافة المعلومات، داعيا من يعثر عليها أو يعرف أي تفاصيل عنها التواصل معه على رقم الجوال 0557476116.

المصدر: RT

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