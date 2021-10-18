القبض على خلية من "داعش" شرق سوريا

مكان القبض على الخلية ـ (قوى الأمن الداخلي ـ شمال وشرق سوريا)

أعلنت "قوى الأمن الداخلي" الكردية أنها قبضت على خلية إرهابية من "داعش" في دير الزور شرق سوريا

وأوضحت قوى الأمن في بيان اليوم أن قواتها الخاصة وبمشاركة ودعم من التحالف الدولي (بقيادة الولايات المتحدة)، داهمت مقر الخلية يوم السبت الماضي، وقبضت على 22 شخصا قالت إن "بينهم قادة مهمين بالتنظيم في بلدة الرز في ريف دير الزور الشرقي".

وأضاف البيان أن القوات الخاصة ضبطت كمية من الأسلحة والمعدات التقنية كان أفراد الخلية "يستعملونها في تنفيذ عمليات الاستهداف وزراعة الألغام والاغتيالات".

المصدر: RT