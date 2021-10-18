اندلاع حريق في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت (فيديو)

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إن حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت من النفط بمصفاة ميناء الأحمدي مؤكدة في الوقت ذاته بأن عمليات التصدير والإمدادات لم تتأثر.

ونشرت شركة البترول الوطنية الكويتية على "تويتر" اليوم الاثنين إن حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت.

وأكدت الشركة أنه تم عزل وحدة ARD رقم 42 وجميع الخطوط المؤدية لها، منوهة بأنه لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق.

وأَضافت الشركة أن الحريق خلف عددا من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة في صفوف عمالة المقاول، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقل البعض إلى المستشفى وجميعهم في حالة جيدة ومستقرة.

وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ARDS في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق، علما أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريبا. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) October 18, 2021

تم عزل وحدة ARD رقم ٤٢ وجميع الخطوط المؤدية لها وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث.

لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) October 18, 2021

وقوع عدد من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة في صفوف عمالة المقاول، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع وجميعهم في حالة جيدة، ونقل مصابين آخرين إلى مستشفى العدان وحالتهما مستقرة. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) October 18, 2021

ونشرت مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو قالت إنها تابعة للحريق المندلع في مصفاة ميناء الأحمدي.

#عاجل || البترول الوطنية



وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ARDS في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق، علما أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريبا#الكويت#نواف_الاحمد_الصباح#صباح_الخيرpic.twitter.com/ZP43vGDoWB — صحيفة وجوه الإلكترونية (@Faces_News) October 18, 2021

المصدر: RT