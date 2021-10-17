عباس النوري: الدراما السورية تحتاج سوقا وأنا أقرب للأسف تجاه تجسيدي شخصية "أبو عصام"

حلَّ الفنان السوري عباس النوري ضيفا على برنامج ناس أونلاين، للحديث عن مسيرته الفنية الحافلة بأعمال حفرت في الأذهان، وحازت جوائز عربية وعالمية.

النوري استهل حديثه عن شخصية "أبو عصام" في مسلسل باب الحارة، والتي اشتهر فيها عربيا وعالميا، حيث اعتبر أنه كفنان ورغم النجاح الكبير الذي حققته هذه الشخصية إلا أنه أقرب إلى الأسف حول هذه الحالة، على اعتبار وجود الكثير من الأعمال الأخرى التي كان يعوّل على نجاحها أكثر، كمسلسل "الاجتياح" وهو عمل عربي مشترك حصد جائزة "إيمي" الأمريكية عام 2008، وحصل حينها النوري على تنويه تقديرا لدوره في المسلسل.

وعن وضع الدراما السورية، أضاف النوري خلال حواره مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، أنه لا يمكن القول إنه يوجد صناعة للدراما أو المسلسلات في سوريا، لأنه لا يوجد سوق لذلك، متابعا: "سلعة الثقافة والفن بحاجة لتأكيد حضور سوق لها، والسوق يجب أن يكون مؤثرا، وهو ما يساهم بصناعة الرأي العام، وهذا بحاجة لقرار سياسي واقتصادي مشترك، يعني أن يكون هناك اقتصاد حر وحقيقي، وسياسة لها قرار باستيعاب الثقافة".

وعن الحياة العائلية والحُب، كشف النوري أنه ليس ديمقراطيا في بعض الأحيان في محيط العائلة، معتبرا أن الحب لا يعيش دون احترام للمشاعر قبل أن يكون للطرف الآخر.

المصدر: RT