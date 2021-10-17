قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي": حتى لو ذهبنا لحرب أوأكثر من ذلك لن نترك الأسرى وحدهم

أعلن القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بفلسطين، محمد مشلح، اليوم الأحد، أن الحركة لن تترك الأسرى وحدهم أمام الإجراءات الإسرائيلية وستمضي معهم "حتى لو ذهبنا لحرب أو أكثر من ذلك".

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وأضاف شلح، في تصريحات قالها خلال تظاهرة مساندة للأسرى عند بوابة بيت حانون بشمال غزة، ونقلتها قناة "فلسطين اليوم": "مستمرون في دعم الأسرى حتى تحقيق مطالبهم وعودة الأمور في السجون إلى ما كانت عليه قبل السادس من أغسطس الماضي".

وتابع القيادي: "باستطاعة حركة الجهاد أن تحول كافة الساحات لساحة حرب في وجه الاحتلال مقابل حرية وكرامة أسرانا".

وأكد على أنه "لن يهدأ للجهاد الإسلامي بال إلا عندما يتراجع السجان عن كل الإجراءات بحق الأسرى".

ويبلغ عدد أسرى حركة الجهاد، داخل السجون الإسرائيلية، نحو 400 شخص، حسب أماني سراحنة، المنسقة الإعلامية لنادي الأسير الفلسطيني.

المصدر: "سوا الإخبارية"