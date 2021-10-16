اليمن.. مقتل وإصابة 5 جنود في هجوم شنه مسلحون قبليون على حاجز تفتيش في مأرب

قتل وأصيب 5 جنود من الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا، السبت، إثر هجوم لمسلحين قبليين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين، يعتقد أنهم قبليون، أطلقوا النار بكثافة على حاجز تفتيش للجيش في منطقة المختم شمال شرقي مأرب​​​.

وأضاف المصدر: "الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد حاجز التفتيش".

وحسب المصدر، يأتي الاستهداف بعد يومين من مقتل وإصابة 4 قبليين في اشتباكات مع الجيش اليمني بمنطقة الرويك شمال مأرب، على خلفية منع مسلحين قبليين مرور ناقلات نفط خام من حقول صافر إلى محافظة شبوة المجاورة جنوب شرقي البلاد، تمهيدا لتصديرها عبر ميناء النُشيمة جنوب شرقي شبوة.

وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بين جنود الجيش اليمني وقبليين على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، على خلفية قيام مجموعات قبلية بقطع الطريق للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مطالب لهم.

المصدر: "سبوتنيك"