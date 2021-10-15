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لعمامرة: وزراء الخارجية الأفارقة قرروا بحث عضوية إسرائيل في الاتحاد القاري خلال القمة القادمة

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لعمامرة: وزراء الخارجية الأفارقة قرروا بحث عضوية إسرائيل في الاتحاد القاري خلال القمة القادمة
Reuters MS
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
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قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن قضية قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي قد تقرر عرضها على القمة الإفريقية المقررة شهر فيفري القادم.

وكشف وزير الخارجية الجزائري أن "نقاشا دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن قضية منح صفة المراقب لإسرائيل، ما أثار انقساما عميقا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".

وأضاف أن الجزائر عارضت هذا القرار "المؤسف والخطير" دفاعا عن المصلحة العليا لإفريقيا ووحدة شعوبها، لافتا إلى أنه "من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، الذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين".

وأشار لعمامرة إلى أن الوزراء الأفارقة وافقوا بالأغلبية على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير المقبل.

المصدر: RT

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