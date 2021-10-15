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قيادي مستقيل من "النهضة": الرئيس التونسي يتهم كل من يعارضه بالخيانة

أخبار العالم العربي

قيادي مستقيل من
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيد
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قال القيادي المستقيل من حركة "النهضة" التونسية رضوان المصمودي، اليوم الجمعة إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد يتهم كل من يعارضه بالخيانة العظمى و بالعمالة".

وأضاف رضوان المصمودي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الخيانة و العمالة هي من خان العهد وانقلب على الدستور الذي أقسم على تنفيذه و احترامه، ثم أغلق البرلمان الذي انتخبه الشعب، و تمرد على القوانين و قال "أنا الدولة و الدولة أنا".

المصدر: "نسمة" + "فيسبوك"

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