قيادي مستقيل من "النهضة": الرئيس التونسي يتهم كل من يعارضه بالخيانة
Reuters
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قال القيادي المستقيل من حركة "النهضة" التونسية رضوان المصمودي، اليوم الجمعة إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد يتهم كل من يعارضه بالخيانة العظمى و بالعمالة".
وأضاف رضوان المصمودي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الخيانة و العمالة هي من خان العهد وانقلب على الدستور الذي أقسم على تنفيذه و احترامه، ثم أغلق البرلمان الذي انتخبه الشعب، و تمرد على القوانين و قال "أنا الدولة و الدولة أنا".
المصدر: "نسمة" + "فيسبوك"
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