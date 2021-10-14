هيئة الرقابة السعودية: المعتدون على المال العام سيحاسبون حتى بعد خروجهم من الوظيفة

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، إنها مستمرة في رصد وضبط من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

وأكدت الهيئة أن من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته سوف يخضع للمساءلة حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، بحسب موقع "عاجل" المحلي.

وأشارت إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مؤكدة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مجموعة من القضايا الجنائية تنوعت بين الرشوة والتزوير وغسل الأموال في الفترة الماضية، وأنها تستكمل الإجراءات النظامية بشأنها.

المصدر: موقع "عاجل" السعودي