المبعوث الأممي إلى اليمن: وضع المدنيين يزداد سوءا والآلاف يجبرون على الفرار من منازلهم

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، إن الوضع يزداد سوءا بالنسبة للمدنيين اليمنيين، فيما يجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.

وجاء تصريح غروندبرغ خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الوضع في اليمن، حيث شدد المبعوث الأممي على ضرورة "فتح مطار صنعاء أمام حركة الطيران المدني"، لافتا إلى أن "التصعيد العسكري في مأرب ينبغي أن يتوقف".

ودعا غروندبرغ جميع الأطراف في اليمن إلى التهدئة، مؤكدا وجود "فجوة بالثقة بين الأطراف المتحاربة".

وشدد على أن "الحل الدائم لن يتحقق إلا بتسوية سياسية متوافق عليها".

يذكر أن الحوثيين كثفوا منذ فبراير الماضي عملياتهم العسكرية الرامية للسيطرة على مأرب التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي.

المصدر: RT