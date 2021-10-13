"رويترز" عن مصدرين حكوميين: المخابرات السودانية حظرت سفر مسؤولين

أكدا مصدران في الحكومة السودانية أن جهاز المخابرات العامة فرض حظر سفر يشمل 11 مسؤولا مدنيا، وهو ما نفاه الجهاز في بيان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن "مصدرين مدنيين كبيرين" في الحكومة السودانية أن معظم الذين شملهم الحظر أعضاء في اللجنة المكلفة بتفكيك الإرث المالي والسياسي للرئيس المعزول عمر البشير.

وذكر المصدران أن القائمة تشمل محمد الفكي الذي اتهم الجيش خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي باستغلال الانقلاب ذريعة ليحاول الاستيلاء على السلطة.

والفكي عضو أيضا في مجلس السيادة الحاكم الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، ويدير السودان بموجب اتفاق هش لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالبشير.

ووصف المصدران حظر السفر بأنه "غير قانوني لأنه صادر عن جهاز المخابرات العامة وليس مكتب النائب العام" وأشارا إلى أن مجلس الوزراء يضغط لإجراء تحقيق.

وأضاف المصدران للوكالة أن قائمة الحظر انكشفت، بعدما تمكن شخص آخر ورد اسمه بها، وهو رجل الأعمال صلاح مناع، من استقلال رحلة جوية إلى القاهرة.

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وقد نفى جهاز المخابرات العامة التقارير الإعلامية عن منع مسؤولين من السفر وأشار إلى أن ذلك ليس ضمن صلاحياته.

وقال الجهاز إنه "يعمل وفق مهامه وواجباته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ويشدد على أن ذلك ليس من صلاحياته".

المصدر: "رويترز"