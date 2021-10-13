مؤرخ مغربي يضرب عن الطعام بعد منعه من السفر

دخل المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب الملاحق بتهمتي "المس بأمن الدولة" و"غسل أموال" في إضراب عن الطعام احتجاجا على "منعه" من السفر.

وقال منجب في تدوينة على "فيسبوك" إنه منع في مطار الرباط سلا من السفر للاستشفاء بفرنسا، حيث يتابع علاجا لمشاكل في القلب، موضحا أن حالته "ازدادت خطورة منذ سجنه وما سبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقه وحق عائلته".

وأفادت وكالة "أ ف ب" بأنه لم يتسن الحصول على معلومات رسمية حول الموضوع.

ويحاكم المؤرخ المعروف بانتقاداته للسلطة، حاليا أمام محكمة الاستئناف في قضية "مس بأمن الدولة ونصب"، أدين بسببها بالسجن عاما واحدا في المرحلة الابتدائية في يناير وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015.

وصدر هذا الحكم في غياب منجب ومحاميه حيث كان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر العام الماضي بتهمة "غسل أموال"، وهي تهمة يؤكد أنها تستند على الأفعال نفسها المنسوبة له في القضية الأولى.

وأشار منجب أيضا إلى أنه "اكتشف حجز السلطات على حسابه المصرفي وعلى سيارته عندما اضطر لبيعها"، مدينا "قرارات لا قانونية أقول هذا رغم أن التهم كلها كيدية ومختلقة".

ويقول الناشط الحقوقي إنه مستهدف بهذه الملاحقات بسبب آرائه، في حين تتهمه السلطات "بتضليل الرأي العام"، مؤكدة أنه يلاحق في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.

وسبق له أن خاض إضرابا عن الطعام دام 19 يوما أثناء اعتقاله، قبل أن ينال إفراجا مؤقتا في مارس، كما أضرب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر عند بدء محاكمته في 2015، وهو المنع الذي رفع بعد حملة تضامن معه من حقوقيين في المغرب وخارجه.

وكانت لجنة التضامن معه جددت دعوتها "السلطات المغربية لإسقاط هذه التهم الباطلة التي تمس بحقوق المواطنة، وتخرق الحق في حرية التعبير".

المصدر: أ ف ب