تم تعديلها لتحمل أسلحة.. محققون أمريكيون يفحصون طائرة مشبوهة في قبرص تضمنها تقرير عن الحرب في ليبيا

قالت الشرطة القبرصية يوم الأربعاء إن محققين اتحاديين أمريكيين فحصوا طائرة خفيفة يعتقد خبراء الأمم المتحدة أن جهة اشترتها قبل عامين لتنفيذ عملية في حرب ليبيا.

وتربض الطائرة التي تعتقد الأمم المتحدة أنه جرى تعديلها لتحمل أسلحة في حظيرة طائرات بمطار في قبرص منذ 2019.

وقالت رويترز في رد تلقته عبر البريد الإلكتروني على تساؤلات أرسلتها بخصوص الطائرة، إن وزارة النقل القبرصية قدمت رموز تعريف تتطابق مع واحدة من ثلاث طائرات ورد ذكرها في تقرير الأمم المتحدة الصادر في مارس 2021 عن مراقبي العقوبات المستقلين حول الصراع في ليبيا.

وقدم التقرير تفاصيل مزاعم عن عملية عسكرية خاصة عام 2019 دبرها إريك برنس مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة آنذاك لدعم المشير خليفة حفتر.

ونفى برنس أي مزاعم بأنه شارك في أي مرحلة بأي عمليات في ليبيا.

وقال مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة إن الاقتراح الذي يحمل الاسم الرمزي "بروجيكت أوبوس"، كان لابد من التخلي عنه في يونيو 2019 بعد عدم اقتناء حفتر لطائرات الهليكوبتر التي تم شراؤها للعملية.

وفي قبرص، أفاد متحدث باسم الشرطة إن محققين اتحاديين أمريكيين، يعملون بالتعاون مع الأمم المتحدة، فحصوا الطائرة يوم الثلاثاء.

وأشار تقرير الأمم المتحدة صدر في مارس 2021 إلى أن قبرص أبلغت المنظمة الدولية في بادئ الأمر بأنه ليس لديها سجل للطائرة التي هبطت هناك في يوليو 2019، وقال مسؤولان بوزارة النقل إن ذلك كان بسبب رموز تعريف خاطئة قدمتها الأمم المتحدة.

وأوضح أحد المسؤولين أنه تم إيضاح أمر الطائرة فيما بعد في اتصالات جرت مع الأمم المتحدة، فيما أكد مسؤول بوزارة النقل أن الطائرة "موجودة بشكل آمن في مطار بافوس" وأنها لم تغادر الجزيرة منذ وصولها في 2019.

المصدر: رويترز