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السودان.. وجدي صالح عضو لجنة التمكين الممنوع من السفر يعلق على قرار منعه

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السودان.. وجدي صالح عضو لجنة التمكين الممنوع من السفر يعلق على قرار منعه
Reuters
السودان
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علق وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وتفكيك نظام الانقاذ 1989، على  حظر جهاز المخابرات سفره إلى الخارج.

وقال وجدي في صفحته بـ"فيسبوك": "منو الداير يمرق من البلد دي عشان يحظروهو !!!".

وأكد أنهم لن يخرجوا من السودان وأنهم باقون فيه، مضيفا: "يا مرقت البلد الى بر الآمان يا مرقت روحنا".

السودان.. وجدي صالح عضو لجنة التمكين الممنوع من السفر يعلق على قرار منعه

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين بالحكومة السودانية تأكيدهما أن جهاز المخابرات العامة فرض حظر سفر على مسؤولين سياسيين مدنيين.

ويشمل حظر السفر الذي فرضه جهاز المخابرات العامة يشمل 11 مسؤولا مدنيا في المجمل.

ولم يصدر تعليق من جهاز المخابرات العامة أو ممثلي المكون العسكري.

المصدر: RT + وكالات

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