نادي الأسير: أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" يشرعون بالإضراب عن الطعام

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن جزءا من أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" شرعوا اليوم بإضراب عن الطعام مطالبين إدارة السجون الإسرائيلية، بوقف إجراءاتها التنكيلية التي فرضت بشكل مضاعف بحقهم.

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وأضاف نادي الأسير الفلسطيني، أن "الأسرى شرعوا اليوم الأربعاء، بإضراب عن الطعام، مطالبين إدارة السجون الإسرائيلية، بوقف إجراءاتها التنكيلية التي فرضت بشكل مضاعف بحقهم بعد السادس من أيلول تاريخ عملية "نفق الحرية"، واستهدفت بشكل أساس عبر جملة الإجراءات الراهنة، البنية التنظيمية للجهاد الإسلامي".

وأوضح نادي الأسير، أن "إدارة سجون الاحتلال شرعت بنقل أسرى الجهاد الإسلامي الليلة الماضية، من الغرف التي يقبع بها أسرى الفصائل الأخرى، والتي تم توزيعهم عليها إلى غرفتين داخل كل قسم"، لافتا إلى أن "أسرى الجهاد رفضوا الخروج من الغرف على اعتبار أن نقلهم إلى غرف خاصة بهم ليس الحل المطلوب، مطالبين بالاستجابة لمطلبهم بشكل كلي".

وكشف نادي الأسير، أن "قرار الإدارة بنقلهم كان جزءا من المقترحات التي قدمتها على اعتبار أنها الحل الراهن، لذلك وعلى ضوء رفض أسرى الجهاد الحلول الجزئية، ومنها الخروج من الغرف إلى غرف خاصة بهم، قامت بنقلهم عنوة وهم مقيدون".

وتابع نادي الأسير، أن "قرار أسرى الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام، هو جزء من البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ الوطنية من كافة الفصائل، لمواجهة إجراءات إدارة السجون".

يذكر أن عدد أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" في السجون الإسرائيلية نحو 400 أسير.

المصدر: وكالة "معا"