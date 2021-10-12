مصر.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة عن ميكروباص الساحل

كشفت مها الهلالي إحدى شهود العيان على واقعة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل في مياه النيل في العاصمة المصرية القاهرة ظهر الأحد الماضي.

وأوضحت الهلالي في تدوينة عبر "تويتر": "اللي حصل امبارح إن عديت من المكان دا بالظبط بيني وبين السور عربيتين، وشفت غبار كتير طالع من الجزء المكسور من السور، وناس واقفة عنده وناس بتجري، وبتقول لسه الميكروباص واقع حالا بالناس، واللي اتقال بقا إنها خدت السور، ونزلت دا كلام فاضي لأنهم أكدوا أن مكانش في سور".

ولفتت إلى أن "لون الميكروباص الذي سقط من أعلى كوبري الساحل في النيل كان أبيضا، وأن الحادث كان في الساعة الثانية ظهرا وبالفعل مكروباص سقط من هذا المكان".

وتابعت قائلة:‏ ‎‎"في حاجة مش مظبوطة والله يا إما اللي كانوا واقفين دول عفاريت ضللو الحكومة والشرطة وأنا وأي حد عدي وشاف الهرجله دي".

جدير بالذكر أن السيدة التي تدعى مها الهلالي أغلقت حسابها على العموم.

#حادث_الميكروباص الشاهدة الوحيدة( مها الهلالي ) كاتبة السيسي رئيسي



والسيسي بيقول كله هيتحاسب وماليش فواتير عند حد



ده أمن قومي مش تهريج MahaAlhilaly2 pic.twitter.com/9BuTL0x9sd — Alaa Mohamed علاء (@Alaamo1978) October 12, 2021

وتداول منذ أيام خبر سقوط سيارة ميكروباص في النيل من أعلى كوبري الساحل، وأنه ليس هناك أي أثر للسيارة ما أثار الغموض والغرابة لدى العديد من الأشخاص.

إلى ذلك، أفاد موقع "صدى البلد" المصري بأن فرق البحث ما زالت مستمرة في عملها بالاشتراك مع كافة الأجهزة الأمنية المختلفة لكشف ملابسات حادث ميكروباص الساحل.

إلى ذلك، كشف مصدر أمني حقيقة الفيديو المتداول على صفحات السوشيال ميديا بانتشال ميكروباص الساحل، مؤكدا أن تلك المعلومات عارية من الصحة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية