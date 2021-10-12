مفوضية الانتخابات العراقية: النتائج التي أعلنت أولية وليست نهائية

أكد جليل عدنان، رئيس مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، أن النتائج التي أعلنت أمس، "لم تكن نهائية بل أولية".

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "إجراءات المفوضية دقيقة ومتابعة، والنتائج المعلنة ليست نهائية".

وأضاف: "هناك 3100 محطة انتخابية لم تفرز بعد، وتشكل نسبتها 6% من أصوات الناخبين".

وأشار عدنان إلى أن "المفوضية ستعلن النتائج النهائية في أقرب وقت وبعد انتهاء الطعون المقدمة من قبل المرشحين والكيانات السياسية".

ويوم أمس أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جميع المحافظات.

وأعلن التيار الصدري تقدمه بنتائج الانتخابات وفوزه بـثلاثة وسبعين مقعدا في البرلمان، فيما حصلت كتلة تقدم، بزعامة محمد الحلبوسي، على ثلاثة وأربعين مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي بسبعة وثلاثين مقعدا.

المصدر: RT