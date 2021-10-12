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رئيس البرلمان الكوري الجنوبي يدعو مصر إلى دعم مقترح إعلان نهاية الحرب الكورية

أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان الكوري الجنوبي يدعو مصر إلى دعم مقترح إعلان نهاية الحرب الكورية
Reuters
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دعا رئيس البرلمان في كوريا الجنوبية بارك بيونغ سوك الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حاليا، مصر مع إلى دعم اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن حول إعلان نهاية الحرب الكورية.

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وأدلى بارك بذلك أثناء محادثاته مع كل من رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي في القاهرة أمس الاثنين.

وقال بارك في الاجتماع مع جبالي إنه يتطلع إلى إرساء سلام من خلال الحوار مع كوريا الشمالية، داعيا مصر، التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية قبل إقامتها مع كوريا الجنوبية وهي "الحليف التقليدي" لكوريا الشمالية في الشرق الأوسط، إلى "المساعدة في حمل كوريا الشمالية على التحدث بصراحة حول السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأثناء الاجتماع مع عبد الرازق في نفس اليوم، أكد بارك أن "هدفنا هو تحقيق السلام والتبادل والازدهار المشترك من خلال الحوار بين الكوريتين"، مطالبا الجانب المصري بدعم إعلان نهاية الحرب الكورية باعتباره "خطوة مهمة في بناء السلام".

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ومن الجانب المصري، قال جبالي: "سندعم دائما الجهود المبذولة لحل المشكلات الشائكة من خلال الحوار"، فيما شدد عبد الرازق على أن القواسم المشتركة بين كوريا الجنوبية ومصر هي أنهما لا يريدان القوة وتصعيد التوتر وأنهما على استعداد لتسوية المشاكل عن طريق الحوار والتعاون".

وفي اليوم السابق، اجتمع بارك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التعاون الاقتصادي في مجالات السكك الحديدية وصناعة الدفاع ومحطة الطاقة النووية وبناء السفن.

المصدر: "يونهاب"

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