السعودية تتخذ قرارا حاسما تجاه الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا

اتخذت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين قرارا حاسما تجاه الطلاب غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأصدرت وزارة التعليم توجيها عاجلا إلى إدارات التعليم في كافة المناطق بخصوص الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا بعد، وذلك بتحويلهم إلى التعليم عن بعد أو الانتساب، مع توفير كافة البدائل التعليمية المتاحة لهم.

وشددت الوزارة على ضرورة استيفاء كافة الطلبة والطالبات للتعليمات والاشتراطات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن التحصين بجرعتين أو ما قد يستجد لاحقا من إجراءات واشتراطات وذلك خلال مدة 30 يوما تبدأ مع بداية كل فصل دراسي.

واستثنت الوزارة من هذا القرار الطلبة والطالبات الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم للقاح وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة، مؤكدة على كافة إدارات التعليم بضرورة التواصل مع وزارة الصحة للحصول على بيان بأسماء الطلاب والطالبات الذين لديهم مثل تلك الظروف الصحية.

وكانت الوزارة قد اشترطت من أجل العودة الحضورية في بداية هذا العام الدراسي حصول كافة الطلاب والطالبات على جرعتي لقاح كورونا، كما منحتهم مهلة زمنية قدرها أسبوعان بدأت مع انطلاق هذا الفصل الدراسي من أجل الحصول على الجرعتين، إلا أن قرارها الأخير هذا قد قطع الشك باليقين باعتبارهم غير منتظمي الحضور، وإحالة كل من لم يحصل على جرعتي اللقاح إلى نظام التعليم بالانتساب.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية